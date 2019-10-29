ИА «Ореанда-Новости». В Москве около здания МИД Р открыли памятник политику Евгению Примакову, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что на церемонии открытия присутствовали президент России Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, и вдова господина Примакова Ирина Примакова.



Путин заметил, что сегодня общая обязанность россиян – беречь наследие Примакова. Президент подчеркнул, что Примаков понимал, что мир «сложнее любых шаблонов и привычных стереотипов», и активно продвигал идеи многополярности.



Евгений Примаков был главой Службы внешней разведки, министром иностранных дел, премьер-министром, избирался депутатом Госдумы и возглавлял Торгово-промышленную палату. Умер в 2015 году в возрасте 85 лет.