06.02.2019, 16:30
Путин отметил особую роль бизнеса в развитии России
ИА "Ореанда-Новости". Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума "Деловой России" отметил особую роль предпринимательства в развитии страны. По словам главы государства, именно бизнес создаёт рабочие места для населения, чем обеспечивает доходы граждан России. Именно поэтому чем больше сильных и динамичных компаний на рынке, тем более устойчивым будет рост экономики, передаёт слова Путина агентство "РИА Новости".
"Роль бизнеса в решении стратегических задач действительно очень большая, если не сказать колоссальная. Именно предпринимательская инициатива создает рабочие места, а значит, обеспечивает повышение зарплат и доходов миллионов наших граждан", - заявил в ходе пленарного заседания глава государства.
Экономический рост, который сможет обеспечить крепкий стабильный бизнес, "нужен, прежде всего, для того, чтобы страна богатела, чтобы повышались достаток и качество жизни нашей страны", отметил Владимир Путин.
Кроме того, российский президент подчеркнул значимую роль национальных проектов в развитии страны, одно обеспечат прорыв. Нацпроекты способны простимулировать, в том числе, предпринимательскую деятельность. "Я об этом постоянно говорю и, уверен, что вы с этим согласны - нам нужен этот прорыв", - заявил Путин на форуме.
Прорыв экономики, в свою очередь, приблизит Россию к тому, "ради чего живём и работаем, - обеспечить поступательный, уверенный рост благосостояния граждан нашей страны".
Форум "Деловой России" открылся сегодня в российской столице. Участниками мероприятрия стали свыше полутора тыясч человек. Ключевой темой форума "Роль бизнеса в достижении национальных целей развития" стало обсуждение вклада бизнеса в достижение целей, сформулированных в "майском" указе президента России.
"Роль бизнеса в решении стратегических задач действительно очень большая, если не сказать колоссальная. Именно предпринимательская инициатива создает рабочие места, а значит, обеспечивает повышение зарплат и доходов миллионов наших граждан", - заявил в ходе пленарного заседания глава государства.
Экономический рост, который сможет обеспечить крепкий стабильный бизнес, "нужен, прежде всего, для того, чтобы страна богатела, чтобы повышались достаток и качество жизни нашей страны", отметил Владимир Путин.
Кроме того, российский президент подчеркнул значимую роль национальных проектов в развитии страны, одно обеспечат прорыв. Нацпроекты способны простимулировать, в том числе, предпринимательскую деятельность. "Я об этом постоянно говорю и, уверен, что вы с этим согласны - нам нужен этот прорыв", - заявил Путин на форуме.
Прорыв экономики, в свою очередь, приблизит Россию к тому, "ради чего живём и работаем, - обеспечить поступательный, уверенный рост благосостояния граждан нашей страны".
Форум "Деловой России" открылся сегодня в российской столице. Участниками мероприятрия стали свыше полутора тыясч человек. Ключевой темой форума "Роль бизнеса в достижении национальных целей развития" стало обсуждение вклада бизнеса в достижение целей, сформулированных в "майском" указе президента России.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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