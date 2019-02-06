По словам главы государства, именно бизнес создаёт рабочие места для населения, чем обеспечивает доходы граждан России. Именно поэтому чем больше сильных и динамичных компаний на рынке, тем более устойчивым будет рост экономики, передаёт слова Путина агентство "РИА Новости".", - заявил в ходе пленарного заседания глава государства.Экономический рост, который сможет обеспечить крепкий стабильный бизнес, "нужен, прежде всего, для того, чтобы страна богатела, чтобы повышались достаток и качество жизни нашей страны", отметил Владимир Путин.Кроме того, российский президент подчеркнул значимую роль национальных проектов в развитии страны, одно обеспечат прорыв. Нацпроекты способны простимулировать, в том числе, предпринимательскую деятельность. "Я об этом постоянно говорю и, уверен, что вы с этим согласны - нам нужен этот прорыв", - заявил Путин на форуме.Форум "Деловой России" открылся сегодня в российской столице. Участниками мероприятрия стали свыше полутора тыясч человек. Ключевой темой форума "Роль бизнеса в достижении национальных целей развития" стало обсуждение вклада бизнеса в достижение целей, сформулированных в "майском" указе президента России.