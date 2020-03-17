ИА «Ореанда-Новости». Путин обратил внимание на рост количества преступлений в России. Президент России призвал задуматься над этим, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.

Путин отметил, что в 2019 году, впервые с 2016 года, в стране выросло общее количество преступлений. Кроме того увеличилось и количество нераскрытых преступлений.

Глава России напомнил, что данная тема неоднократно обсуждалась, однако на данный момент практически каждое второе преступление остаётся нераскрытым.

Президент призвал провести глубокий анализ проблем и найти конкретные меры, которые помогут их решить.