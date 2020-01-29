ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Игнатьева сняли с должности «в связи с утратой доверия».



Ранее партия «Единая Россия» выступила за его отставку. Там отметили, что Игнатьев, заставляя прыгать за ключами от машины пожарного, «вышел из берегов».



В последний раз Путин увольнял руководителя региона с такой жесткой формулировкой в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев, которого арестовали по подозрению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей.

