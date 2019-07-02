ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск в связи с гибелью 14 моряков-подводников, пишет «Интерфакс».



Путин попросил Шойгу лично заслушать доклады, а также нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Президент отметил, что будет ждать от министра отчёта.



Путин отметил, что среди погибших было семь капитанов первого ранга, ещё двое – Герои России. Президент назвал трагедию потерей для армии страны.



Ранее стало известно о том, что 14 подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.