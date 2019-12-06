ИА «Ореанда-Новости». Президент России прокомментировал положение иностранных бизнесменов на российском рынке.

Путин отметил заинтересованность России в иностранных бизнесменах. Поэтому власти страны пытаются улучшить климат на российском рынке. Об иностранных бизнесменах и сотрудничестве с Германией Путин рассказал в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса.

Глава государства подчеркнул важность Германии как экономического партнёра. Россия ценит немецких бизнесменов, их прагматизм, и стремится укреплять отношения.

Путин признал, что некоторые меры принятые для улучшения инвестиционного климата проходят не так хорошо как изначально ожидалось, однако развитие в этом направлении всё же заметно.







