10.12.2019, 22:05
Путин отверг идею пересмотреть присвоение Кадырову звания Героя России
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин не поддержал идею режиссёра Александра Сокурова о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым званий Героя России, пишет «Интерфакс».
Сокуров отметил, что статус этого звания нужно пересмотреть. Режиссёр отметил, что нельзя, чтобы погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы.
Президент, в свою очередь, отметил, что, если кто-то из жителей Чечни встал на сторону России и готов отдать за неё жизнь, достоин называться героем России. «Мы прошли через очень тяжёлые испытания, но всё-таки вышли из этой кровавой истории», - добавил Путин.
Сокуров отметил, что статус этого звания нужно пересмотреть. Режиссёр отметил, что нельзя, чтобы погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы.
Президент, в свою очередь, отметил, что, если кто-то из жителей Чечни встал на сторону России и готов отдать за неё жизнь, достоин называться героем России. «Мы прошли через очень тяжёлые испытания, но всё-таки вышли из этой кровавой истории», - добавил Путин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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