Сокуров отметил, что статус этого звания нужно пересмотреть. Режиссёр отметил, что нельзя, чтобы погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы.Президент, в свою очередь, отметил, что, если кто-то из жителей Чечни встал на сторону России и готов отдать за неё жизнь, достоин называться героем России. «Мы прошли через очень тяжёлые испытания, но всё-таки вышли из этой кровавой истории», - добавил Путин.