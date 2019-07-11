ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского о создании нового формата переговоров по ситуации на Донбассе, пишет «МК».



Напомним, ранее Зеленский предложил включить в переговоры США и Великобританию.



Путин, в свою очередь, отметил, что этот вариант может быть интересным, но только в том случае, если на Украины сформируют новое правительство. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что важно знать, как отреагируют на данную идею другие участники «нормандского формата», которыми ранее были только Франция и Германия.



Путин также отметил, что встреча в таком формате должна быть хорошо подготовлена.