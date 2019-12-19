Такой ответ дал российский лидер на 15 пресс-конференции сегодня, 19 декабря.На данный момент в Зауралье проводится поддержка семей с тремя и более детьми. Если на Дальнем Востоке введение 2% ипотеке покажет хорошие результаты, то подобную программу Владимир Путин планирует ввести и в Зауралье.