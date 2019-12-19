19.12.2019, 22:32
Путин планирует ввести дальневосточную программу по ипотеке в Зауралье
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин планирует ввести дальневосточную программу по ипотеке в Зауралье. Такой ответ дал российский лидер на 15 пресс-конференции сегодня, 19 декабря.
На данный момент в Зауралье проводится поддержка семей с тремя и более детьми. Если на Дальнем Востоке введение 2% ипотеке покажет хорошие результаты, то подобную программу Владимир Путин планирует ввести и в Зауралье.
По мнению российского лидера, сначала необходимо проанализировать количество россиян, которые могут обратиться за подобной мерой поддержки, посчитать расходы из бюджета и только после этого вводить льготные условия ипотечного кредитования.
На данный момент в Зауралье проводится поддержка семей с тремя и более детьми. Если на Дальнем Востоке введение 2% ипотеке покажет хорошие результаты, то подобную программу Владимир Путин планирует ввести и в Зауралье.
По мнению российского лидера, сначала необходимо проанализировать количество россиян, которые могут обратиться за подобной мерой поддержки, посчитать расходы из бюджета и только после этого вводить льготные условия ипотечного кредитования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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