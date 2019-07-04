ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск провели встречу, которая длилась 45 минут.



Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками. Так, президент вручил икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом Андрея Кончаловского о Микеланджело, который называется «Грех».



Папа римский подарил Путину медаль в честь столетия окончания Первой мировой войны и гравюру с видом на площадь Святого Петра.