04.07.2019, 17:25
Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск провели встречу, которая длилась 45 минут.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками. Так, президент вручил икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом Андрея Кончаловского о Микеланджело, который называется «Грех».
Папа римский подарил Путину медаль в честь столетия окончания Первой мировой войны и гравюру с видом на площадь Святого Петра.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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