Своё заявление российский лидер сделал на совещании по развитию ВМФ России.Путин добавил, что технологии искусственного интеллекта используются для создания современных видов вооружения, и в этом отношении от их развития во многом зависит будущее российской армии и флота. Однако глава государства подчеркнул, что эти технологии нужны и для развития науки и цифровой экономики.