05.12.2019, 20:34
Путин подчеркнул важность развития искусственного интеллекта
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заметил, что развитие технологий искусственного интеллекта нужно не только для военных дел, но и для гражданского сектора и создания передовых производств, пишет «МК».
Своё заявление российский лидер сделал на совещании по развитию ВМФ России.
Путин добавил, что технологии искусственного интеллекта используются для создания современных видов вооружения, и в этом отношении от их развития во многом зависит будущее российской армии и флота. Однако глава государства подчеркнул, что эти технологии нужны и для развития науки и цифровой экономики.
Своё заявление российский лидер сделал на совещании по развитию ВМФ России.
Путин добавил, что технологии искусственного интеллекта используются для создания современных видов вооружения, и в этом отношении от их развития во многом зависит будущее российской армии и флота. Однако глава государства подчеркнул, что эти технологии нужны и для развития науки и цифровой экономики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии