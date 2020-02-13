ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил президенту Владимиру Путину дать полномочия ЦИК по организации голосования по поправкам в Конституцию, пишет «МК».



Глава государства эту идею поддержал. Путин отметил, что голосование можно провести в будний день, но сделать его выходным, не сокращая при этом какие-либо праздничные дни.



Путин подчеркнул, что закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после одобрения гражданами страны.