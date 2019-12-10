10.12.2019, 19:05
Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамское поведение
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу об увольнении госслужащих, позволивших хамить людям, которые к ним обратились, пишет «Интерфакс».
Президент отметил, что человек, пришедший на работу в госорганы, хамить не должен. Так глава государства ответил на предложение члена СПЧ Кирилла Кабанова.
Путин напомним, что в УК есть статьи за оскорбления, нужно, по мнению президента, посмотреть на ним практику применения. Президент предложил подумать о том, как это отрегулировать в нормативной базе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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