ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу об увольнении госслужащих, позволивших хамить людям, которые к ним обратились, пишет «Интерфакс».



Президент отметил, что человек, пришедший на работу в госорганы, хамить не должен. Так глава государства ответил на предложение члена СПЧ Кирилла Кабанова.



Путин напомним, что в УК есть статьи за оскорбления, нужно, по мнению президента, посмотреть на ним практику применения. Президент предложил подумать о том, как это отрегулировать в нормативной базе.