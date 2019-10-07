ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал указ, которым с 1 октября увеличивается размер заработной платы президента, премьера и ряда глав силовых ведомств, пишет «Коммерсант».



Так, зарплаты президента и премьера увеличиваются на 4,3%. На этот же уровень поднимаются зарплаты руководителей Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.



В Кремле объяснили повышение зарплата плановой индексацией. Финансирование этих расходов поручено правительству.