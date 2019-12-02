



Федеральный закон от 02.12.2019 №425-ФЗ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С 1 июля следующего года в России официально запрещено продавать любую электронную вычислительную технику без установленного российского софта.Властям необходимо в течение полугода утвердить эти технические требования.