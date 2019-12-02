02.12.2019, 20:06
Путин подписал Федеральный закон о предустановке российского софта на ЭВМ
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин сегодня подписал Федеральный закон об обязательной предустановке российского софта на ЭВМ.
Федеральный закон от 02.12.2019 №425-ФЗ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С 1 июля следующего года в России официально запрещено продавать любую электронную вычислительную технику без установленного российского софта.
Стоит отметить, что российское правительство должно определить точный перечень техники, которая требует российского софта, и программного обеспечения, установка которого будет обязательно. Властям необходимо в течение полугода утвердить эти технические требования.
Федеральный закон от 02.12.2019 №425-ФЗ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С 1 июля следующего года в России официально запрещено продавать любую электронную вычислительную технику без установленного российского софта.
Стоит отметить, что российское правительство должно определить точный перечень техники, которая требует российского софта, и программного обеспечения, установка которого будет обязательно. Властям необходимо в течение полугода утвердить эти технические требования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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