ИА «Ореанда-Новости»Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, пишет РИА Новости.

Так, согласно указу, с апреля по июнь семьи с детьми будут получать по 5 тысяч рублей каждый месяц. Выплаты будут проходить на каждого ребёнка до трёх лет.

Осуществление выплат обеспечит Пенсионный фонд России.