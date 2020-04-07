07.04.2020, 19:47
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, пишет РИА Новости.
Так, согласно указу, с апреля по июнь семьи с детьми будут получать по 5 тысяч рублей каждый месяц. Выплаты будут проходить на каждого ребёнка до трёх лет.
Осуществление выплат обеспечит Пенсионный фонд России.
Так, согласно указу, с апреля по июнь семьи с детьми будут получать по 5 тысяч рублей каждый месяц. Выплаты будут проходить на каждого ребёнка до трёх лет.
Осуществление выплат обеспечит Пенсионный фонд России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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