ИА «Ореанда-Новости» . Российский президент сегодня, 20 марта, подписал нормативно-правовой акт, который устанавливает ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3-х до 7-ми лет. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Выплаты будут предоставляться на условиях, который предусмотрены законодательными актами субъектов Российской Федерации. По заявлению главы Министерства труда и соцзащиты Антона Котякова, порядок оформления выплат на детей будет максимально простым и унифицированным: семье будет достаточно подать заявление и необходимые документы в электронном виде.

Получать пособия в размере 50% от прожиточного минимума, установленного в регионе, будут те семьи, доход которых значительно ниже прожиточного минимума. В среднем по государству такие семьи будут получать около 5500 рублей на одного ребёнка.

На данную цель из бюджетов субъектов и Федерации направят 136,4 миллиарда рублей.