ИА «Ореанда-Новости». Президент России распорядился создать в стране Фонд сохранения и изучения родных языков российских народов, соответствующее распоряжение уже подписано главной государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В указе о создании фонда сказано, что для сохранения и изучения родных языков, «являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства». Указ вступает в силу со дня его подписания.

Также в документе устанавливается, что учредителями Фонда сохранения и изучения родных языков российских народов становятся Министерство просвещения и Федеральное агентство по делам национальностей.

Средства в фонде и имущество будет формироваться за счёт бюджетного фонда, добровольных взносов и пожертвований, а также других источников в рамках законодательства России.



В ближайшие три месяца Минпросвещения и Федеральное агентство должны будут принять устав фонда. В уставе будет прописано, что следить за деятельностью организации, решениями ее органов и их исполнением будет попечительский совет. Этот попечительский совет и руководство фонда за три месяца должно утвердить правительство. С 2019 год кабмину необходимо обеспечить финансирование работы фонда.



Напомним, 15 августа стало известно, что Владимир Путин поручил возродить программу сохранения национальных языков. Он поручил с этой целью проверить школы и выяснить, добровольно ли в школах дети изучают национальные языки или же эти предметы являются обязательными.

«Очень важно [сохранять национальные языки], потому что каждый год в мире пропадает большое количество языков, наречий и так далее. Литература исчезает», — заявил путин на образовательном форуме, напомнив, что в СССР существовали подобные программы по сохранению языков народностей.

После этого был составлен законопроект, суть которого дать возможность ребёнку (или его родителям) выбрать, какой язык в качестве родного будет учить. Выбор возможно сделать с первого и пятого классов. При этом русский язык был закреплен как обязательный для всех российских школ.

Тогда в Госдуме комитет по образованию рекомендовал с этой целью создатьфонд поддержки родных языков, что и было сделано.