ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предусматривается создание сети сельхозатташе в 50 странах, пишет «Интерфакс».



Уже начиная с будущего года, Минсельхоз сможет иметь свои атташе в 50 государствах. Перечень стран определит министерство по согласованию с российским МИДом. Порядок работы атташе определит кабмин, он же установит численность представителей Минсельхоза за границей.



Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.