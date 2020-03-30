Так, согласно документу, призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июня. Он распространится на граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву на военную службу.Призыв, согласно указу, коснётся 135 тысяч человек.