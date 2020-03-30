30.03.2020, 19:37
Путин подписал указ о весеннем призыве-2020
ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян на военную службу в апреле-июле 2020 года, пишет «Интерфакс».
Так, согласно документу, призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июня. Он распространится на граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву на военную службу.
Призыв, согласно указу, коснётся 135 тысяч человек.
Так, согласно документу, призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июня. Он распространится на граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву на военную службу.
Призыв, согласно указу, коснётся 135 тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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