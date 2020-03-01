ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин принял закон, который повышает потолок штрафов по страховым взносам.

Российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении потолка недоимок по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве, которые подлежат взысканию за счёт имущества должника. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Так, закон предусматривает нормы, которые увеличат максимальную сумку недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, подлежащих взысканию за счёт имущества должника. Максимальная сумма увеличилась с 500 до 3 000 рублей.

Эта мера должна помочь снизить нагрузку на ФССП, так как уменьшит количество актов о незначительных суммах задолженности.



