ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает расширение программы материнского капитала в России. Документ включает меры по повышению выплат, изменение сроков оформления материнского капитала, а также ежегодную индексацию данной выплаты.

Так, закон продляет действие программы материнского капитала до конца 2026 года и определяет ежегодную индексацию. Денежные средства будут перечисляться тем родителям, в семье которых с 1 января 2020 года появился на свет или был усыновлён ребёнок. Они получат 466 617 рублей за первого ребёнка и 616 617 за последующих.

Период оформления выплаты также будет изменён. Он сократится до пяти дней, тогда как срок, в течение которого капитал можно будет получить, уменьшится до десяти дней.