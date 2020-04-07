ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин подписан закон, которым вводится уголовная ответственность за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества, пишет «МК».



Отмечается, что уголовная ответственность вводится как в России, так и за подобные нарушения за границей.



Согласно указу, осквернение воинских захоронений и соответствующих мемориальных сооружений будет караться лишением свободы или исправительными работами на срок до трёх лет или штрафом в размере до 3 миллионов рублей.



Такие же преступления против памятников ВОВ будут наказываться лишением свободы или исправительными работами на пять лет либо штрафами до 5 миллионов рублей.