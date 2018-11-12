12.11.2018, 17:22
Путин подписал закон об отмене надбавок к депутатским пенсиям
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который дает депутатам и сенаторам право добровольно отказать от доплат к пенсиям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, от надбавок могут отказаться парламентарии, которые по объёму социальных гарантий приравниваются к премьер-министру, заместителю председателя правительства или федеральному министру.
Чтобы отказаться от доплат, депутатам или сенаторам надо подать заявление на имя руководителя Минтруда. Сделать это парламентарии смогут с 1 января будущего года. При этом отмечается, что, если депутат добровольно отказался от надбавки, вернуть обратно её он уже не сможет. Кроме того, депутатскую пенсию смогут получить не все – те, кто был парламентарием меньше пяти лет, её не получат. Останутся без повышенной пенсии и те депутаты, которые были осуждены.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, отметил, что многие депутаты имеют такие доходы, которые позволяют им жить не только на зарплату. После одобрения законопроекта в Думе журналисты РБК провели среди депутатов опрос – кто из них готов отказаться от надбавок. Оказалось, что из 74 опрошенных парламентариев сделать это готовы только шесть человек. Еще 33 депутата от прямого ответа уклонились. Резко против такой инициативы выступили 15 депутатов. Николай Арефьев из КПРФ заявил, что пенсия у парламентариев не такая уж и большая. Он отметил, что на одну трудовую пенсию он прожить не сможет. «Я плачу за квартиру 12 тысяч рублей и пью лекарств на 18 тысяч в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит», - заявил Арефьев.
Напомним, пенсии депутатов могут варьироваться от 46,6 тысяч рублей для тех, кто был народным избранником от 5 до 10 лет, и до 63,5 тысяч рублей для тех, кто проработал в парламенте свыше 10 лет. По данным статистики, средняя пенсия в России составляет около 14 000 рублей.
Согласно закону, от надбавок могут отказаться парламентарии, которые по объёму социальных гарантий приравниваются к премьер-министру, заместителю председателя правительства или федеральному министру.
Чтобы отказаться от доплат, депутатам или сенаторам надо подать заявление на имя руководителя Минтруда. Сделать это парламентарии смогут с 1 января будущего года. При этом отмечается, что, если депутат добровольно отказался от надбавки, вернуть обратно её он уже не сможет. Кроме того, депутатскую пенсию смогут получить не все – те, кто был парламентарием меньше пяти лет, её не получат. Останутся без повышенной пенсии и те депутаты, которые были осуждены.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, отметил, что многие депутаты имеют такие доходы, которые позволяют им жить не только на зарплату. После одобрения законопроекта в Думе журналисты РБК провели среди депутатов опрос – кто из них готов отказаться от надбавок. Оказалось, что из 74 опрошенных парламентариев сделать это готовы только шесть человек. Еще 33 депутата от прямого ответа уклонились. Резко против такой инициативы выступили 15 депутатов. Николай Арефьев из КПРФ заявил, что пенсия у парламентариев не такая уж и большая. Он отметил, что на одну трудовую пенсию он прожить не сможет. «Я плачу за квартиру 12 тысяч рублей и пью лекарств на 18 тысяч в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит», - заявил Арефьев.
Напомним, пенсии депутатов могут варьироваться от 46,6 тысяч рублей для тех, кто был народным избранником от 5 до 10 лет, и до 63,5 тысяч рублей для тех, кто проработал в парламенте свыше 10 лет. По данным статистики, средняя пенсия в России составляет около 14 000 рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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