Согласно закону, от надбавок могут отказаться парламентарии, которые по объёму социальных гарантий приравниваются к премьер-министру, заместителю председателя правительства или федеральному министру.Чтобы отказаться от доплат, депутатам или сенаторам надо подать заявление на имя руководителя Минтруда. Сделать это парламентарии смогут с 1 января будущего года. При этом отмечается, что,. Кроме того, депутатскую пенсию смогут получить не все – те, кто был парламентарием меньше пяти лет, её не получат. Останутся без повышенной пенсии и те депутаты, которые были осуждены.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, отметил, что многие депутаты имеют такие доходы, которые позволяют им жить не только на зарплату.Николай Арефьев из КПРФ заявил, что пенсия у парламентариев не такая уж и большая. Он отметил, что на одну трудовую пенсию он прожить не сможет. «Я плачу за квартиру 12 тысяч рублей и пью лекарств на 18 тысяч в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит», - заявил Арефьев.Напомним, пенсии депутатов могут варьироваться от 46,6 тысяч рублей для тех, кто был народным избранником от 5 до 10 лет, и до 63,5 тысяч рублей для тех, кто проработал в парламенте свыше 10 лет. По данным статистики,