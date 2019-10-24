24.10.2019, 15:50
Путин пока не рассматривает кандидатов в преемники
ИА «Ореанда-Новости». Путин пока не рассматривает вопрос о назначении преемника на своё место, сообщает издательство «Интерфакс».
Вопрос о правопреемнике ни один раз задавали в Кремль. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин только в начале своего президентского цикла. Ещё рано задумываться о преемнике. В настоящее время в Правительстве России решаются более важные вопросы, которые касаются экономических и мировых проблем.
Вопрос о переизбрании Путина на новый срок с 2024года был закрыт после того, как действующий Президент России не внёс изменения в Конституцию РФ.
Вопрос о правопреемнике ни один раз задавали в Кремль. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин только в начале своего президентского цикла. Ещё рано задумываться о преемнике. В настоящее время в Правительстве России решаются более важные вопросы, которые касаются экономических и мировых проблем.
Вопрос о переизбрании Путина на новый срок с 2024года был закрыт после того, как действующий Президент России не внёс изменения в Конституцию РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии