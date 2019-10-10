ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин во время посещения форума «Россия - спортивная держава» получил ценный подарок от участников проходящей на его полях выставки, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что президент вместе с представителями УЕФА и членами российского правительства посетил стенд отечественной федерации бокса.

На стенде российский лидер познакомился с боксёрами, которые пригласи его прийти на их тренировку. Кроме того, спортсмены подарили Путину бриллиантовую боксёрскую перчатку.