10.10.2019, 16:36
Путин получил в подарок бриллиантовую боксёрскую перчатку
ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин во время посещения форума «Россия - спортивная держава» получил ценный подарок от участников проходящей на его полях выставки, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что президент вместе с представителями УЕФА и членами российского правительства посетил стенд отечественной федерации бокса.
На стенде российский лидер познакомился с боксёрами, которые пригласи его прийти на их тренировку. Кроме того, спортсмены подарили Путину бриллиантовую боксёрскую перчатку.
Сообщается, что президент вместе с представителями УЕФА и членами российского правительства посетил стенд отечественной федерации бокса.
На стенде российский лидер познакомился с боксёрами, которые пригласи его прийти на их тренировку. Кроме того, спортсмены подарили Путину бриллиантовую боксёрскую перчатку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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