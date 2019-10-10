Сообщается, что президент вместе с представителями УЕФА и членами российского правительства посетил стенд отечественной федерации бокса.На стенде российский лидер познакомился с боксёрами, которые пригласи его прийти на их тренировку. Кроме того, спортсмены подарили Путину бриллиантовую боксёрскую перчатку.