29.01.2020, 21:33
Путин помиловал израильтянку Иссахар
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал указ, которым помиловал гражданку Израиля Нааму Иссахар, которую ранее осудили на 7,5 лет за наркотики, пишет «Интерфакс».
В документе сказано, что Иссасхар освобождается от дальнейшего наказания в виде лишения свободы. Указ датирован 29 января и вступает в силу с момента его подписания.
Напомним, Иссахар задержали весной прошлого года в московском аэропорту Шереметьево. Она летела из Индии в Израиль, совершая пересадку в Москве. У неё в рюкзаке нашли почти 10 граммов гашиша.
В документе сказано, что Иссасхар освобождается от дальнейшего наказания в виде лишения свободы. Указ датирован 29 января и вступает в силу с момента его подписания.
Напомним, Иссахар задержали весной прошлого года в московском аэропорту Шереметьево. Она летела из Индии в Израиль, совершая пересадку в Москве. У неё в рюкзаке нашли почти 10 граммов гашиша.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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