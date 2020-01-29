В документе сказано, что Иссасхар освобождается от дальнейшего наказания в виде лишения свободы. Указ датирован 29 января и вступает в силу с момента его подписания.Напомним, Иссахар задержали весной прошлого года в московском аэропорту Шереметьево. Она летела из Индии в Израиль, совершая пересадку в Москве. У неё в рюкзаке нашли почти 10 граммов гашиша.