14.02.2020, 19:17
Путин помиловал трёх россиян
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 14 февраля, Владимир Путин помиловал трёх жителей России. Указы о помиловании были опубликованы на интернет-портале правовой информации.
По распоряжению российского президента были помилованы Павел Петрашов, Раиса Плетнёва и Марина Чернышева. Причём, Петрашов был полностью освобождён от отбывания наказания за смерть человека по неосторожности (ДТП, в результате которого водитель второй машины скончался), а для Плетнёвой и Чернышевой были сокращены сроки отбывания наказания до 6 и 5 лет соответственно.
Все 3 указа вступают в силу с 24 февраля 2020 года.
По распоряжению российского президента были помилованы Павел Петрашов, Раиса Плетнёва и Марина Чернышева. Причём, Петрашов был полностью освобождён от отбывания наказания за смерть человека по неосторожности (ДТП, в результате которого водитель второй машины скончался), а для Плетнёвой и Чернышевой были сокращены сроки отбывания наказания до 6 и 5 лет соответственно.
Все 3 указа вступают в силу с 24 февраля 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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