Указы о помиловании были опубликованы на интернет-портале правовой информации.Причём, Петрашов был полностью освобождён от отбывания наказания за смерть человека по неосторожности (ДТП, в результате которого водитель второй машины скончался), а для Плетнёвой и Чернышевой были сокращены сроки отбывания наказания до 6 и 5 лет соответственно.