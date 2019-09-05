ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает особую ипотечную программу со ставкой 2% на Дальнем Востоке, пишет «Интерфакс».



Такую ипотечную ставку хотят предложить молодым семьям. Кредит такие заёмщики смогут взять на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах.



Отмечается, что с помощью сниженной ставки на Дальний Восток хотят привлечь квалифицированных работников. При этом президент подчеркнул, что по всей стране такую ставку ввести не представляется возможным.