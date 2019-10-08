08.10.2019, 21:06
Путин поручил федеральным органам власти сблизить законодательство России и Белоруссии
ИА «Ореанда-Новости». До 1 января 2020 года федеральные органы власти должны разработать план действий по сближению российского и белорусского законодательств.
Такое поручение дал Владимир Путин после участия в программе по экономической интеграции двух стран. Изменения могут коснуться сферы налогообложения, банковской деятельности, таможенной политики и связи.
По данным РБК, министерства и ведомства России и Белоруссии на запросы о получении дополнительной информации по данному вопросу не отвечают. Специалисты Минэнерго и Минтранса отказались комментировать данную ситуацию, а Минпромторг проигнорировал запрос.
Такое поручение дал Владимир Путин после участия в программе по экономической интеграции двух стран. Изменения могут коснуться сферы налогообложения, банковской деятельности, таможенной политики и связи.
По данным РБК, министерства и ведомства России и Белоруссии на запросы о получении дополнительной информации по данному вопросу не отвечают. Специалисты Минэнерго и Минтранса отказались комментировать данную ситуацию, а Минпромторг проигнорировал запрос.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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