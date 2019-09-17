ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что главы регионов должны посетить районы, которые пострадали от паводков.



Путин подчеркнул, что должно быть сделано всё возможное для пострадавших перед наступлением холодов. Президент отметил, что граждане зачастую сталкивают с чёрствостью, которая является худшей чертой бюрократии в стране.



При этом Путин отметил, что губернаторы должны посетить районы именно лично, не перепоручая это никому.