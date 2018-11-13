ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин, президент России, поручил премьер-министру страны Дмитрию Медведеву проанализировать налоговую нагрузку на население. Такое поручение глава государства дал в связи с сообщениями о росте налоговой нагрузки на россиян.

Владимир Путин обратил внимание, что на население России растёт фискальная и квазифискальная нагрузка. Поэтому на совещании с правительством Путин поручил Дмитрию Медведеву проверить, «что в реальной жизни там происходит». Со слов главы государства, на рост налоговой нагрузки раннее обратил внимание и Михаил Шмаков, глава Федерации независимых профсоюзов. Он озвучил это на недавней встрече с президентом.



– Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни, — заявил Путин на совещании в «Ново-Огарево» с членами правительства, обращаясь к премьер-министру Медведеву.

К фискальным платежам относятся налоги и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования и Фонд социального страхования). Формально эти страховые взносы за работающих россиян уплачивают работодатели, но фактически эти взносы (в сумме 30% от зарплат), как и НДФЛ в размере 13%, определяют конечный уровень зарплат.



Что именно имел президент Владимир Путин под квазифискальными платежами, в точности неизвестно. Так как определения этому понятию нет. Это «неналоговые платежи». Но именно они позволяют оценить реально располагаемые доходы граждан — то, что остается у населения на руках после уплаты всех обязательных платежей с учетом инфляции.



К таким обязательным неналоговым платежам Росстат относит:

налоги (такие как НДФЛ и налоги на имущество физлиц — на жилье, землю и транспорт);

взносы и сборы (страховые взносы во внебюджетные фонды, ОСАГО);

проценты по кредитам;

штрафы (например, штрафы за нарушение правил дорожного движения).

Среди обязательных платежей, по оценке Росстата, 58 процентов приходится на налоги и сборы, 30 процентов – на проценты за предоставленные кредиты.

Под налоговой нагрузкой на население можно считать долю денежных доходов населения, направляемую на уплату обязательных платежей и взносов.