ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал указ, которым распорядился обеспечить временное размещение Государственной думы в Доме союзов.



Отмечается, что размещением Госдумы будет заниматься Управлению делами президента. Указ опубликован на портале правовой информации.



Ранее стало известно, что под фундаментом здания Госдумы на Охотном ряду нашли пустоты, после чего было принято решение провести реконструкцию зала заседаний и ряда других помещений.