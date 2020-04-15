15.04.2020, 17:40
Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющимся с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». На совещании с членами правительства Владимир Путин напомнил, что ранее было принято решение о выплате медикам, которые помогают в борьбе с COVID-19, от 25 000 до 100 000 рублей в зависимости от их квалификации.
Сегодня стало известно, что президент РФ постановил освободить от уплаты НДФЛ эти дополнительные выплаты для медицинских работников.
Напомним, что 8 апреля на совещании с главами регионов Владимир Путин постановил выплачивать врачам, работающим с инфицированными пациентами по 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — по 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу — по 25 тыс. рублей в месяц.
Сегодня стало известно, что президент РФ постановил освободить от уплаты НДФЛ эти дополнительные выплаты для медицинских работников.
Напомним, что 8 апреля на совещании с главами регионов Владимир Путин постановил выплачивать врачам, работающим с инфицированными пациентами по 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — по 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу — по 25 тыс. рублей в месяц.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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