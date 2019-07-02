02.07.2019, 17:35
Путин поручил проанализировать правоприменение «наркотических» статей
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал поручение изучить правоприменительную практику при ведении дел об обороте наркотиков.
Поручение было дано Генпрокуратуре, СКР, МВД и ФСБ. Ведомства должны до 1 октября подготовить меры по совершенствованию системы контроля в данной сфере. Кроме того, эти структуры должны предоставить отчёт.
Отмечается также, что после этой даты ведомства должны будут отчитываться каждый полгода.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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