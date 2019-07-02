ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал поручение изучить правоприменительную практику при ведении дел об обороте наркотиков.



Поручение было дано Генпрокуратуре, СКР, МВД и ФСБ. Ведомства должны до 1 октября подготовить меры по совершенствованию системы контроля в данной сфере. Кроме того, эти структуры должны предоставить отчёт.



Отмечается также, что после этой даты ведомства должны будут отчитываться каждый полгода.