ИА «Ореанда-Новости»Президент России Владимир Путин дал поручение изучить правоприменительную практику при ведении дел об обороте наркотиков.

Поручение было дано Генпрокуратуре, СКР, МВД и ФСБ. Ведомства должны до 1 октября подготовить меры по совершенствованию системы контроля в данной сфере. Кроме того, эти структуры должны предоставить отчёт.

Отмечается также, что после этой даты ведомства должны будут отчитываться каждый полгода.