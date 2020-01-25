ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин поручил проверить законность уголовного наказания фигуранта «московского дела» Константина Котова, пишет «Интерфакс».



Напомним, Котов получил четыре года колонии за участие в несогласованных акциях протеста летом прошлого года в Москве.



Поручение о проверки законности преследования Котова содержится в перечне поручений по итогам пресс-конференции, которая прошла 19 декабря прошлого года.



Ответственным за исполнение поручения назначен генпрокурор России Игорь Краснов, которому надлежит доложить об исполнении до 31 марта.