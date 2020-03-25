ИА «Ореанда-Новости» . Российский глава Владимир Путин в ходе своего обращения к жителям страны 25 марта поручил снизить ставку страховых взносов до 15% для зарплат больше минимального размера оплаты труда для сотрудников малых и средних предприятий.

«В сложившейся ситуации мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы россиян, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза - с 30% до 15% - снизить для них размер страховых взносов. Пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ", - сказал Владимир Путин.

Президент также уточнил, что пониженная ставка вводится не только в качестве антикризисной меры, а на перспективу.