ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин поручил сократить процедуру рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами маткапитала.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести необходимые изменения в законодательство, которое поможет сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В документе говорится о важности сокращения сроков. Предлагается ввести электронное взаимодействие между территориальными органами ПФР и банками, которые выдают семьям ипотеку.

Ранее в ежегодном послании Федеральному Собранию Путин озвучил целый ряд предложений и поручений, которые должны улучшить демографическую ситуацию в стране и помочь семьям с детьми. Так, материнский капитал будет выдаваться с появлением в семье первенца, а также введут постоянную индексацию на выплаты.