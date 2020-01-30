ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин поручил администрации президента вместе с ФСБ, МВД, ФСИН и Росархивом создать единую базу данных жертв политических репрессий, пишет «Интерфакс».



Поручение по базе адресовано заместителю руководителя администрации Сергею Кириенко, а также главам названных ведомств - Александру Бортникову, Владимиру Колокольцеву, Александру Калашникову и Андрею Артизову. Свои предложения по базе они должны представить к 1 октября этого года.



Кроме того, Путин поручил председателю Госдумы Вячеславу Володину рассмотреть необходимость внесения в законы поправок, которые определяли бы понятие «место массовых захоронений» и регулировали бы их поиски, учёт, содержание, благоустройство и сохранение. Срок исполнения поручения - к 1 июля.