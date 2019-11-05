05.11.2019, 17:48
Путин поручил установить единые нормы русского языка для госструктур
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал поручение о создании единых норм современного русского языка, которые будут обязательными для всех чиновников и СМИ, пишет «Коммерсант».
Путин отметил, что разработанные нормы должны использоваться всеми госструктурами: органами власти, СМИ, школами и другими.
При этом глава государства добавил, что совершенствование норм русского языка не должно приводить к вульгарному упрощению пунктуации и орфографии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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