ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал поручение о создании единых норм современного русского языка, которые будут обязательными для всех чиновников и СМИ, пишет «Коммерсант».



Путин отметил, что разработанные нормы должны использоваться всеми госструктурами: органами власти, СМИ, школами и другими.



При этом глава государства добавил, что совершенствование норм русского языка не должно приводить к вульгарному упрощению пунктуации и орфографии.