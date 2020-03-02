ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину утвердить нормы современного русского литературного языка, пишет ТАСС.



Глава государства также поручил подготовить законопроект, который позволит контролировать грамотность госслужащих.



Путин также распорядился о том, чтобы кабмин представил предложения по разработке концепции государственной языковой политики, а также утвердил перечень словарей русского языка, в который, в том числе, должен войти толковый словарь государственного языка России.