ИА «Ореанда-Новости». Президент Владимир Путин поручил кабмин обеспечить бесплатный доступ к пакету российских социально-значимых сервисов, пишет «Интерфакс».



Правительство должно это сделать до 1 июня этого года. Перечень сервисов кабмин должен согласовать с администрацией президента.



Ранее Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию, заявил, что россияне должны получить свободный доступ к социально значимым отечественным ресурсам и не платить за трафик при подключении к ним. По мнению президента, такая мера поможет создать новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны.