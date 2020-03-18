ИА «Ореанда-Новости» . По заявлению президента страны Владимира Путина, россиян не следует заранее закупаться продуктами на случай кризиса или экстренной ситуации, чтобы потом не выбрасывать испортившиеся товары. Глава России сообщил, что ситуация с производством, поставками и снабжением торговых точек остаётся стабильной и надёжной, сообщает издание «ТАСС».

Путин посоветовал не закупаться товарами впрок и не тратить лишние деньги, ведь с поставками продуктов в государстве в настоящее время всё в порядке. Такое заявление российский глава сделал во время посещения информационного центра по контроля над ситуацией с коронавирусом 17 марта текущего года.