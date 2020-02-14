Информация была опубликована на официальном сайте Правительства России.Сегодня, 14 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины.По мнению российского лидера, данный вопрос надо срочно урегулировать, в противном случае может быть сорван«нормандским саммит», который планируется провести в апреле этого года.