14.02.2020, 20:58
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении второго минского соглашения
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин поставил перед Владимиром Зеленским вопрос о выполнении второго минского соглашения. Информация была опубликована на официальном сайте Правительства России.
Сегодня, 14 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины. Путин поднял вопрос о выполнении Киевом договорённости в отношении прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. По мнению российского лидера, данный вопрос надо срочно урегулировать, в противном случае может быть сорван«нормандским саммит», который планируется провести в апреле этого года.
Владимир Зеленский полностью согласился с необходимостью реализации достигнутых ранее договоренностей.
Сегодня, 14 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины. Путин поднял вопрос о выполнении Киевом договорённости в отношении прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. По мнению российского лидера, данный вопрос надо срочно урегулировать, в противном случае может быть сорван«нормандским саммит», который планируется провести в апреле этого года.
Владимир Зеленский полностью согласился с необходимостью реализации достигнутых ранее договоренностей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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