16.11.2018, 18:04
Путин потребовал обеспечить россиян льготными лекарствами
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что в области обеспечения граждан льготными лекарствами есть серьёзные проблемы. По мнению главы государства, в регионах сегодня никто не ведёт статистику, поэтому выделяемые на медикаменты деньги «утекают сквозь пальцы».
Путин подчеркнул, что сегодня необходимо понимать, насколько правильно и рационально расходуются деньги из бюджета на обеспечение россиян лекарствами. По мнению президента, специальная информационно-аналитическая система мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд позволит блокировать любые попытки завышения цены на медикаменты.
Кроме того, глава государства уверен, что в субъектах России надо также навести порядок с регистром льготных категорий граждан и с перечнем препаратов для них. При этом Путин отметил, что действующая сейчас система обеспечения лекарственными средствами неэффективна и не учитывает потребности граждан, пишет РБК.
При этом президент рассказал, что при амбулаторном лечении льготные медикаменты получают около 19% россиян. По мнению Путина, это хороший показатель. Однако, как отметил президент, на практике оказывается, что в регионах не ведётся статистика льготников, которым положены лекарства. Путин подчеркнул, что без правильной системы учёта, медикаменты могут получить не все, кому они нужны. Кроме того, президент обратил внимание и на неравенство в финансировании льгот. Так, в прошлом году расходы на медикаменты для одного льготника отличались в регионах более чем в семь раз.
Глава государства поручил правительству разобраться с ситуацией в сфере расходов и учёта медикаментов. Кроме того, Путин потребовал принять соответствующие меры, которые помогли бы улучшить всю систему обеспечения населения лекарствами.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге нашли на одном из складов дефицитные лекарства, у которых истёк срок годности. Они были куплены за бюджетные деньги и предназначались для льготников. При этом, как сообщают СМИ, аптек и в Санкт-Петербурге приостановили выдачу этих препаратов из-за их отсутствия.
Путин подчеркнул, что сегодня необходимо понимать, насколько правильно и рационально расходуются деньги из бюджета на обеспечение россиян лекарствами. По мнению президента, специальная информационно-аналитическая система мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд позволит блокировать любые попытки завышения цены на медикаменты.
Кроме того, глава государства уверен, что в субъектах России надо также навести порядок с регистром льготных категорий граждан и с перечнем препаратов для них. При этом Путин отметил, что действующая сейчас система обеспечения лекарственными средствами неэффективна и не учитывает потребности граждан, пишет РБК.
При этом президент рассказал, что при амбулаторном лечении льготные медикаменты получают около 19% россиян. По мнению Путина, это хороший показатель. Однако, как отметил президент, на практике оказывается, что в регионах не ведётся статистика льготников, которым положены лекарства. Путин подчеркнул, что без правильной системы учёта, медикаменты могут получить не все, кому они нужны. Кроме того, президент обратил внимание и на неравенство в финансировании льгот. Так, в прошлом году расходы на медикаменты для одного льготника отличались в регионах более чем в семь раз.
Глава государства поручил правительству разобраться с ситуацией в сфере расходов и учёта медикаментов. Кроме того, Путин потребовал принять соответствующие меры, которые помогли бы улучшить всю систему обеспечения населения лекарствами.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге нашли на одном из складов дефицитные лекарства, у которых истёк срок годности. Они были куплены за бюджетные деньги и предназначались для льготников. При этом, как сообщают СМИ, аптек и в Санкт-Петербурге приостановили выдачу этих препаратов из-за их отсутствия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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