Путин подчеркнул, что сегодня необходимо понимать, насколько правильно и рационально расходуются деньги из бюджета на обеспечение россиян лекарствами. По мнению президента, специальная информационно-аналитическая система мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд позволит блокировать любые попытки завышения цены на медикаменты.Кроме того,. При этом Путин отметил, что действующая сейчас система обеспечения лекарственными средствами неэффективна и не учитывает потребности граждан, пишет РБК.При этом президент рассказал, что при амбулаторном лечении льготные медикаменты получают около 19% россиян. По мнению Путина, это хороший показатель. Однако, как отметил президент, на практике оказывается, что в регионах не ведётся статистика льготников, которым положены лекарства. Путин подчеркнул, что без правильной системы учёта, медикаменты могут получить не все, кому они нужны. Кроме того,Глава государства поручил правительству разобраться с ситуацией в сфере расходов и учёта медикаментов. Кроме того, Путин потребовал принять соответствующие меры, которые помогли бы улучшить всю систему обеспечения населения лекарствами.Ранее стало известно, что. При этом, как сообщают СМИ, аптек и в Санкт-Петербурге приостановили выдачу этих препаратов из-за их отсутствия.