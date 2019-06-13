ИА «Ореанда-Новости». На сайте правовой информации появился указ президента России Владимира Путина, согласно которому судьям в стране повышаются зарплаты.

С 1 октября текущего года зарплаты российским судьям повысят в 1,043 раза. Кабмин обязан обеспечить исполнение этого указа.

В документе сказано, что это делается в целях обеспечения социальных гарантий судьям, а также полного и независимого осуществления правосудия.