С 1 октября текущего года зарплаты российским судьям повысят в 1,043 раза. Кабмин обязан обеспечить исполнение этого указа.В документе сказано, что это делается в целях обеспечения социальных гарантий судьям, а также полного и независимого осуществления правосудия.