13.06.2019, 21:47
Путин повысил зарплаты российским судьям
ИА «Ореанда-Новости». На сайте правовой информации появился указ президента России Владимира Путина, согласно которому судьям в стране повышаются зарплаты.
С 1 октября текущего года зарплаты российским судьям повысят в 1,043 раза. Кабмин обязан обеспечить исполнение этого указа.
В документе сказано, что это делается в целях обеспечения социальных гарантий судьям, а также полного и независимого осуществления правосудия.
С 1 октября текущего года зарплаты российским судьям повысят в 1,043 раза. Кабмин обязан обеспечить исполнение этого указа.
В документе сказано, что это делается в целях обеспечения социальных гарантий судьям, а также полного и независимого осуществления правосудия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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