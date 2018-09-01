ИА «Ореанда-Новости». "Желаю вам удачи и счастья. С праздником, с Днем знаний!" – торжественно пожелал глава государства.

Российские школьники получили поздравление от Владимира Путина с Днём знаний. Самые тёплые слова принимали первоклассники.

Глава государства, обращаясь к воспитанникам сочинского детского центра "Сириус", от души поздравил всех учащихся нашей огромной страны, потому что первое сентября – важный праздник, пусть даже он выпал на субботы и занятия стартуют только третьего сентября в понедельник.

Поздравления были адресованы также родителям и учителям, но особым вниманием президент отметил первоклассников. "Для них это вообще новая страница в жизни начинается, они приходят знакомиться с новыми друзьями, со своими учителями, с преподавателями, - сказал Путин. - И, что самое главное, они встают на тропу знаний". Глава государства шутя подчеркнул, что это - "не тропа войны, а тропа дружбы и знаний".

Согласно статистике, в первый класс по всей стране отправились более 1,8 миллионов первоклассников. За последние несколько лет в России построили и открыли несколько сотен новых школ, в которых теперь будут учиться 300 тысяч учеников, которые получили возможность пользоваться передовыми технологиями, осваивать предметы на современном уровне, а следовательно, добиваться больших результатов в будущей карьере и наращивать свой потенциал для предстоящего жизненного успеха.

Помимо поздравлений, Владимир Владимирович ознакомился с образовательными программами детского центра "Сириус", в котором и обратился с поздравлениями ко всем школьникам России, а также осмотрел новые лаборатории.

Инновационный научно-технологический центр в скором времени станет площадкой для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований и позволит вести разработки в различных областях, отвечающих актуальным запросам бизнеса, а также внедрять их в производство.

Путину показали площадки для исследований в области биомедицины и фармакологии, эволюционной генетики, персонализированной медицины.

Выпускники "Сириус" известны по всему миру сильными выступлениями в международных соревнованиях.