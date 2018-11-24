Законопроект затрагивает статьи, связанные с преступлениями небольшой тяжести, которые были совершены в сфере оформления кредитов и выплат при применении электронных средств платежа, а также в сфере страхования и в сфере компьютерной информации.Путин предлагает прекращать уголовное преследование, если был возмещён ущерб.. В этом в президентском законопроекте сказано, что это касается только преступлений небольшой тяжести. Кроме того, президент предлагает прекращать уголовное дело, которое связано с невыплатой заработной платы, если заложенность была погашена и такое преступление совершено в первый раз.В законопроект также говорится, что, «не причиняя ущерба интересам третьих лиц и государству». Например, Путин отнёс к ним незаконное получение кредита или злоупотребление полномочиями в коммерческой компании.В проекте закона сказано, что его принятие позволит в дальнейшем сформировать благоприятный деловой климат в России, пишет РБК. Кроме того, этот законопроект будет одним из инструментов сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности, а также создания дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.