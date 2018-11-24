24.11.2018, 15:18
Путин предлагает компенсировать ущерб вместо тюрьмы
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу законопроект, который расширяет список преступлений, уголовные дела по которым можно прекратить, если был возмещён ущерб.
Законопроект затрагивает статьи, связанные с преступлениями небольшой тяжести, которые были совершены в сфере оформления кредитов и выплат при применении электронных средств платежа, а также в сфере страхования и в сфере компьютерной информации.
Путин предлагает прекращать уголовное преследование, если был возмещён ущерб. Речь идёт о тех, на кого завели дело за преднамеренное неисполнение договорных обязательств, за присвоение авторства или плагиат, за нарушение изобретательских или патентных прав, за присвоение или растрату, а также за злоупотребление доверием или обман. В этом в президентском законопроекте сказано, что это касается только преступлений небольшой тяжести. Кроме того, президент предлагает прекращать уголовное дело, которое связано с невыплатой заработной платы, если заложенность была погашена и такое преступление совершено в первый раз.
В законопроект также говорится, что должен быть расширен список преступлений частно-публичного обвинения. К таким делам президент предлагает отнести дела, которые затрагивают интересы только потерпевших, «не причиняя ущерба интересам третьих лиц и государству». Например, Путин отнёс к ним незаконное получение кредита или злоупотребление полномочиями в коммерческой компании.
Ещё одно важное предложение президента – запрет на заключение под арест на время расследования подозреваемых в превышении полномочий, если это преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности.
В проекте закона сказано, что его принятие позволит в дальнейшем сформировать благоприятный деловой климат в России, пишет РБК. Кроме того, этот законопроект будет одним из инструментов сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности, а также создания дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.
Законопроект затрагивает статьи, связанные с преступлениями небольшой тяжести, которые были совершены в сфере оформления кредитов и выплат при применении электронных средств платежа, а также в сфере страхования и в сфере компьютерной информации.
Путин предлагает прекращать уголовное преследование, если был возмещён ущерб. Речь идёт о тех, на кого завели дело за преднамеренное неисполнение договорных обязательств, за присвоение авторства или плагиат, за нарушение изобретательских или патентных прав, за присвоение или растрату, а также за злоупотребление доверием или обман. В этом в президентском законопроекте сказано, что это касается только преступлений небольшой тяжести. Кроме того, президент предлагает прекращать уголовное дело, которое связано с невыплатой заработной платы, если заложенность была погашена и такое преступление совершено в первый раз.
В законопроект также говорится, что должен быть расширен список преступлений частно-публичного обвинения. К таким делам президент предлагает отнести дела, которые затрагивают интересы только потерпевших, «не причиняя ущерба интересам третьих лиц и государству». Например, Путин отнёс к ним незаконное получение кредита или злоупотребление полномочиями в коммерческой компании.
Ещё одно важное предложение президента – запрет на заключение под арест на время расследования подозреваемых в превышении полномочий, если это преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности.
В проекте закона сказано, что его принятие позволит в дальнейшем сформировать благоприятный деловой климат в России, пишет РБК. Кроме того, этот законопроект будет одним из инструментов сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности, а также создания дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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