ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин внёс в Думу проект закона, который вводит уголовную ответственность за повреждение и уничтожение памятников и мемориальных сооружений, которые увековечивают память о погибших защитников Отечества, пишет «МК».



Законопроект уже размещён в электронной базе нижней палаты парламента.



Отмечается, что новым составом будет дополнена статья УК РФ 243 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов России».