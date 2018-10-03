ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин предложил смягчить статью Уголовного кодекса о разжигании ненависти. Президентский законопроект коснется и ответственности за репосты в социальных сетях.



Президент Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме и разжигании ненависти и вражды. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы.

Согласно документу законопроекта, предлагается изменить первую часть данной статьи. Уголовная ответственность за публичный экстремизм или в интернете и СМИ будет наступать только, если это нарушение совершено более одного раза в течение года.

Наказание за первое нарушение этой статьи заменят на административное. Это предлагается сделать «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства», звучит в документе проекта.

Административное наказание за экстремизм будет предусматривать штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности по данной статье является обоснованным.

Напомним, правонарушения статьи касаются действий, связанных с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

В настоящее время в Уголовном кодексе России предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы за подобные действия. Причём неважно, совершены они публично, с использованием СМИ либо интернета.

То есть фактически изменения статьи касаются и ответственности за репосты в социальных сетях, поскольку речь идёт и об использовании интернета.